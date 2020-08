Poging geld schoon te wassen gaat fout, man verliest flink bedrag

De flappen van de man raakten flink beschadigd in de wasmachine, volgens Bank of Korea werd een groot deel van het geld onbruikbaar. Toch was hij niet alles kwijt: een aantal van de beschadigde briefjes kon hij omruilen voor nieuwe: zo had hij toch nog 16.000 euro.

Hoeveel geld de man in de eerste instantie in de wasmachine had gestoken is niet bekend, maar volgens de Nationale Bank van Zuid-Korea heeft de man een fors verlies geleden.

Magnetron

Een andere Zuid-Koreaan heeft ook geprobeerd een bedrag schoon te krijgen van bacteriën: hij stopte zijn geld in de magnetron. Ook bij dit voorval raakte het geld aanzienlijk beschadigd, zoals op onderstaande foto is te zien.