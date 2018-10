Garage stortte in door bezwijken stalen balk

WORMERVEER - De parkeergarage in Wormerveer is ingestort omdat een stalen ligger onder de betonvloer is bezweken. Dat komt naar voren uit de eerste bevindingen, stelt de gemeente. Zo’n ligger is een soort van stalen steunbalk. In de parkeergarage is niet hetzelfde type betonvloer toegepast dat was gebruikt in de Eindhovense parkeergarage die vorig jaar instortte.