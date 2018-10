Advocaat Jos Brech: OM heeft geen zaak

Brech wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, een onderzoeksrechter die moet beslissen over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis.

Zijn advocaat Gerald Roethof is blij met de opheffing van de beperkingen. Eerder beklaagde Roethof zich erover dat de familie van Nicky Verstappen, het Openbaar Ministerie en de politie vrij waren om informatie naar buiten te brengen, terwijl hij een slot op de mond had. De beperkingen van Brech hielden in dat hij evenmin iets mocht zeggen.

’OM heeft geen zaak’

Roethof zegt het op dit moment ongepast te vinden om uitgebreid op de zaak in te gaan, maar zal de rechtbank donderdag laten weten dat volgens hem ,,het Openbaar Ministerie geen zaak heeft tegen mijn cliënt en met het bewijs dat er ligt nooit tot een bewezenverklaring zal komen.”

Volgens Roethof heeft het OM echter ,,A gezegd, met een hoofdletter, en ze zullen nu tot het uiterste gaan om hun overtuiging hard te maken. Dat gaat ze niet lukken.”

Roethof zegt dit donderdag bij de rechtbank uitgebreid te zullen toelichten. De voorgeleiding aan de rechter-commissaris is geen openbare zitting. Wanneer de eerste openbare zitting in de zaak zal zijn, is nog niet bekend.

Brech werd eind augustus aangehouden in Spanje, en werd kort erna overgebracht naar Nederland. De politie kwam hem op het spoor na grootschalig dna-verwantschapsonderzoek waaraan een familielid van Brech meewerkte.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998, tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond een kilometer verderop gevonden.