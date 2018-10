Bejaard stel moet weg: huis vol gas

Het zou gaan om stelselmatig discrimineren van de buren en overlast veroorzaken. De twee ontkenden dit eerder tegenover het AD. Ze probeerden via de rechter te blijven maar deze stelde ze in het ongelijk.

Volgens de politie was er sprake van explosiegevaar. RTV Utrecht meldt dat het duo twee gasflessen had opengezet. De hulpdiensten waren massaal aanwezig aan de Zeusburg. Het gevaar voor explosie is inmiddels geweken.