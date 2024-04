Deken stelt onderzoek in naar Khalid Kasem

AMSTERDAM - De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten stelt een onderzoek in naar Khalid Kasem. De ex-advocaat en talkshowpresentator kwam vrijdag in opspraak na een artikel in het AD waarin stond dat hij zich als advocaat schuldig zou hebben gemaakt aan omkoping van een ambtenaar, om een cliënt eerder vrij te krijgen.

© ANP