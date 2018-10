Vooronderzoek naar geweld tegen Rohingya

ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda stelt dat wordt gekeken of er voldoende grond is voor een volledig onderzoek naar de vermeende deportatie van de moslimminderheid. Myanmar is zelf geen lid van het strafhof. Rechters van het ICC oordeelden eerder dat toch onderzoek gedaan kan worden, omdat buurland Bangladesh dat wel is. Gevluchte Rohingya zitten daar in vluchtelingenkampen.

Internationale onderzoekers hebben al geconcludeerd dat de Rohingya met veel geweld zijn verdreven. Myanmarese militairen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan moordpartijen en seksueel geweld.