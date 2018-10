’Kranten vervuilen debat’ in Italië

Vice-premier Di Maio vindt kritische media ongewenst. Ⓒ FOTO EPA

ROME - Zowel de Italiaanse als internationale vakbonden van journalisten slaan alarm over de inperking van persvrijheid in Italië. De regering in Rome wil zelfs indirecte staatssteun aan media stoppen en roept staatsbedrijven op niet meer in kranten te adverteren. Er moeten zo min mogelijk „onzuivere” uitgevers van dagbladen overblijven.