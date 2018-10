Blok: adviseurs waarschuwden voor hulp Syrië

Het ministerie vroeg zijn specialisten destijds of het internationaal recht steun aan de opstandelingen toelaat. Nederland liep het risico dat te schenden, oordeelden zij. Als het kabinet geen wapens zou leveren maar het bij andere goederen zou laten, was dat risico volgens de deskundigen wel kleiner.

Over de hulp aan opstandelingen in Syrië zijn vragen gerezen door onthullingen van Trouw en Nieuwsuur. Nederland zou een groep hebben gesteund die door justitie is aangemerkt als een terroristische organisatie. Ook groepen die samenwerkten met extremisten of zelf mensenrechten schonden, kregen auto's, uniformen en andere goederen van Nederland.

De adviezen waren tot dusver geheim, maar Blok deelt ze nu alsnog met de Kamer. Die moet ze echter wel geheim houden. Het CDA had de minister gevraagd de adviezen openbaar te maken, zodat de Kamer kan beoordelen of de raad in de wind is geslagen en die kan gebruiken in het Kamerdebat over de kwestie.

Blok wil daar niet aan. Dat hij de adviezen naar de Kamer stuurt is al ,,bij uitzondering'', schrijft hij. De minister vreest dat ambtenaren voortaan anders minder onbevangen hun mening zullen geven.