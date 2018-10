Polen wil 'Fort Trump' binnenhalen

Trump reageerde geïnteresseerd op het voorstel. Hij stelde dat de Poolse regering bereid is meer dan 2 miljard dollar (ruim 1,7 miljard euro) bij te dragen aan de bouwkosten. ,,Als ze dat willen doen, dan is dat zeker iets waar we over zullen praten'', zei de Amerikaanse president.

Trump zei graag te zien dat rijke landen meebetalen aan de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Daar zou met ,,tal van landen'' over worden gepraat, al noemde hij die niet bij naam. Polen is gretig om een Amerikaanse basis binnen te halen, omdat het land wantrouwig staat tegenover Rusland.