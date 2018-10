Enkelbandknipper rijdt opnieuw scheve schaats

Dat staat in een mail van het Openbaar Ministerie aan de broer van de in 2008 doodgeslagen Van Wanrooij, die deze krant heeft ingezien. Johan L. (44) sloeg Van Wanrooij dood in diens eigen woning in 2008. Het ’VI’-traject van de moordenaar is één groot foutenfestival.

„Ik ben echt geschokt en teleurgesteld. Hoeveel kansen moet je iemand geven? Ik vind het bijzonder vervelend dat ik niet hoor welke voorwaarde hij geschonden heeft. Ik wil dat weten. Ik vind dit te confronterend. Het gaat hier om mijn gemoedsrust. En wanneer is hij opgepakt? Ben ik tijdig geïnformeerd?”, vraagt een boze Van Wanrooij zich af.

Voor de laffe roofmoord kreeg L. in 2013 acht jaar cel opgelegd. Al halverwege 2017 kon L. zich weer vrijelijk buiten de gevangenismuren bewegen met een enkelbandje. Dat hem vertrouwen gegeven werd, bleek een kolossale inschattingsfout. Terwijl L. een gebiedsverbod had in Tilburg hoorden nabestaanden dat de moordenaar van Willy gewoon weer rondliep in de stad.

De man die altijd zweeg over de roofmoord had zich niet alleen onttrokken aan het elektronische toezicht, maar meldde zich ook niet bij de reclassering en kwam evenmin opdagen bij urinecontroles. Daar bleef het niet bij. De politie verzuimde hem op te pakken, zodat hij pas in maart weer in de cel zat. De broer van Willy werd door justitie niet op de hoogte gebracht van het feit dat L. de benen had genomen. Hij was daar woedend over.

In juli besloot de rechtbank Breda dat L. opnieuw vervroegd naar huis mocht. Een nieuwe kans voor de man die daar eerder ernstig misbruik van had gemaakt. Het Openbaar Ministerie verzette zich hevig tegen dit besluit en wilde L. binnen de muren houden.

L. kreeg opnieuw als voorwaarden voor het vervroegd vrijlaten een meldingsplicht bij de reclassering, ambulante behandeling bij de ggz en elektronisch toezicht. En weer ging hij de fout in.

’Onlangs hebben wij opnieuw een vordering herroeping in verband met het overtreden van de bijzondere voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling ingediend. De heer L. zit momenteel weer gedetineerd’, zo staat nu in de mail van het ressortparket Arnhem-Leeuwarden. Vrijdag verschijnt L. opnieuw voor de rechter.

Welke voorwaarde of voorwaarden de Tilburger nu weer aan zijn laars heeft gelapt, wil het OM niet zeggen. De advocaat van L., Geoffrey Woodrow, zegt dat zijn cliënt is opgepakt omdat hij ’niet was waar hij behoorde te zijn’ en wil verder niet in details treden.

Minister Dekker wilde het systeem aanpassen, door gedetineerden niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij te laten na twee derde van de straf. Ze moeten het verdienen. De Raad voor de Rechtspraak heeft een negatief advies gegeven omdat het huidige systeem prima functioneert.