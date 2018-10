Groot plasalarm op treinstations: ’Het is vaak billenknijpen’

Dat vindt ombudsman voor het openbaar vervoer Annemarie den Toom (directeur OV loket). Zij wordt gesteund door reizigersvereniging Rover, laat expert Freek Bos weten.

„We krijgen meer klachten over het ontbreken van wc’s op het spoor. Dat kan anno 2018 natuurlijk niet meer. Als je moet, dan moet je. Vooral ouderen en zieken kunnen in grote problemen komen als ze onderweg niet tijdig naar het toilet kunnen”, stelt Den Toom in gesprek met De Telegraaf.

Bos gaat nog een stapje verder. „Mensen reizen bewust niet met trein en bus, omdat er niet genoeg sanitaire voorzieningen zijn. Dat staat toch dwars op wat we in Nederland willen? Wie de auto pakt, vindt elke twintig kilometer wel een tankstation of restaurant waar je kunt poepen en plassen. Zo hoort het.”

Ook veiliger en leefbaarder

Rover wil dat elk ov-station in Nederland ook veiliger en leefbaarder wordt. „Wij pleiten overal voor bemande servicepunten, waar reizigers terechtkunnen voor koffie, hulp en toiletbezoek. Het blijkt dat veel Nederlanders onzeker zijn. Die grote behoefte moeten vervoerders en overheden invullen’, aldus Bos.

Reizigers moeten volgens Den Toom ’s avonds vaak lange tijd wachten op verlaten stations waar geen wc is. In treinen is het volgens haar ook niet altijd goed geregeld, zodat het bijvoorbeeld bij vertraging vaak billenknijpen is. „Het is niet alleen een probleem op het platteland, maar ook in de Randstad.”

NS belooft beterschap

NS belooft beterschap. „Wij zijn het eens met de kritiek en nemen harde maatregelen om het wc-probleem op te lossen, zowel in de treinen als op de stations. Alle nieuwe treinen, zowel intercity’s als sprinters, hebben toiletten aan boord, en we zijn bezig met oplossingen op de stations”, zegt een woordvoerster.

Oude toiletten worden volgens haar vernieuwd. „Op tientallen kleinere stations zonder wc praten we met lokale ondernemers om voldoende voorzieningen te treffen. Dat heeft tijd nodig. In 2021 moet alles geregeld zijn. Dan zijn ook onze 130 oude sprinters omgebouwd”, meent NS.