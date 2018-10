Gestolen fiets van 12.500 euro duikt op in Litouwen

Keijzer was in juni met zeven vrienden aan het fietsen in de Limburgse heuvels. Na een nacht in een hotel bleken zes fietsen gestolen uit hun busje. Ruitje ingetikt, fietsen weg. Ook Leslie’s Specialized. Een zeldzame Peter Sagan-editie, als ode aan diens derde WK-zege. Prijskaartje: 12.500 euro.

De wielerliefhebber uit Ter Aar meldde het bij de politie toen hij een tip kreeg dat zijn fiets in Polen was, en er zelfs een naam werd genoemd. Maar tevergeefs. Tot onlangs ene Vilgaudas uit de Litouwse hoofdstad Vilnius hem via Facebook een bericht stuurde. Keijzer maakte screenshots om alles te kunnen bewijzen. Vilgaudas, een triatleet, vroeg hem of hij de man van de vermiste fiets was. Hoe hij dat wist is onduidelijk. „Maar hij dacht hem gekocht te hebben en zou het laten weten als hij binnen was.”

De mannen wisselden foto’s uit. En jawel: het framenummer kwam overeen. Net als bepaalde unieke kenmerken. „Vilgaudas zou hem terugsturen naar de winkel, en mij de gegevens geven”, aldus Keijzer. „Maar ineens begon hij over geld. Ik had een beloning uitgeloofd. Die wilde hij wel hebben. Toen ik eerst de informatie wilde, zei hij dat het te gevaarlijk was. Later zei hij zelfs dat dit zich tegen me zou keren.”

De Nederlandse politie weet van de zaak, zegt een woordvoerder. „We kijken onder meer naar een rechtshulpverzoek.” Keijzer zit zelf ook niet stil. Er ligt een aangifte en hij benaderde Vilgaudas’ werkgever en atletiekclub. „Ik blijf die jongen lastigvallen.”