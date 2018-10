De weg kwijt in digitaal doolhof

Digitalisering, zoals bijvoorbeeld op Utrecht Centraal Station, is onhandig voor blinden en slechtzienden. Lars Lommers (bijna blind) geeft aan dat bijvoorbeeld digitale borden met vertrektijden van bussen of treinen niet nuttig zijn voor hem. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Problemen met de belastingaangifte, zorgafspraken niet kunnen regelen en bankzaken die een puinhoop worden. Mensen die de weg niet goed kennen in de online wereld, kunnen flink in de problemen komen. Want de toegang tot betalingsverkeer, zorg en overheidscommunicatie is bijna vanzelfsprekend digitaal. Terwijl anderen met een paar klikken hun zaken regelen, lopen digibeten onherroepelijk vast in een digitaal labyrint. Ruim een kwart van de Nederlandse computergebruikers worstelt ermee.