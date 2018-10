Ⓒ Netflix

TEL AVIV - De Nederlandse acteur Marwan Kenzari speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-film ’The Angel’ over de Egyptische Mossad-spion Ashraf Marwan. De film is al net zo omstreden als de man die Israël in 1973 waarschuwde voor de ophanden zijnde uitbraak van de Jom Kippoer-oorlog.