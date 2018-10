’Bekend onder pressie’

Op de foto gaan in 1999 verdachten en rechters naar de plaats delict. Ⓒ APA

Arnhem - De negen mannen die veroordeeld zijn voor de geruchtmakende Arnhemse villamoord in 1998, zijn mogelijk onschuldig. De veroordelingen kunnen gebaseerd zijn op mogelijk valse verklaringen. In dat geval is er sprake van de grootste gerechtelijke dwaling ooit in Nederland en moet de zaak heropend worden.