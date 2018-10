Van Zweden-mania in Big Apple

Ⓒ Louis Gauthier

In New York worden op dit moment twee Nederlandse exportproducten geroemd: Hollands bier én onze internationale muziektrots, dirigent Jaap van Zweden. Billboards in de metro en meterslange reclamezuilen met zijn portret: om de Jaap-mania is niet heen te komen in de wereldstad. Morgen wordt hij officieel benoemd tot de 26e chef-dirigent van de New York Philharmonic. Tijdens een gala wordt de maestro verwelkomd.