Mees sprong in de sloot om kinderen uit Stint te redden: ’Had veel erger kunnen aflopen’

De kinderen zaten dinsdagmiddag, in de gordel, in het elektrische voertuig. Het voertuig moest uitwijken voor een scootmobiel die op hetzelfde fietspad reed, bevestigt de BSO. De begeleidster stuurde de Stint opzij, maar een van de wielen is daarbij in de berm terechtgekomen, vertelt Santos. „Haar Stint is daardoor gekanteld en op zijn kant in de sloot terechtgekomen.”

’Help, help’

Een tweede Stint die voorop had gereden is direct gestopt. Mees was aan de overkant aan het werk en hoorde opeens ’help, help’, roepen. Hij ging er direct op af, en sprong in het water. De Stint lag ondersteboven, zegt hij. En de kinderen hingen erin. „Het dakje heeft hen gered”, zegt hij. „Ik ben direct kinderen uit hun gordels gaan losmaken.” De begeleidster hielp mee. „Maar ze kreeg de gordels in de paniek niet goed los.”

Mees Naaraat schoot direct te hulp.

Heel snel waren er ook andere mensen om te helpen. De kinderen, van vier tot twaalf jaar, klommen op de wal en waren overstuur. „Ze zaten onder de modder, ze waren helemaal nat en vies.”

Ik heb er op dat moment echt niet over nagedacht, zegt hij. „Maar gewoon gehandeld. Achteraf bedenk je dat het veel erger had kunnen aflopen.”

Ervaren krachten

De kinderen zijn na het ongeval opgevangen door de hulpdiensten. Iedereen was overstuur, aldus de directeur van Jada. „De kinderen waren aan het huilen. Gelukkig hebben onze twee medewerkers supergoed en heel snel gehandeld.” De betrokken begeleidsters waren volgens Santos ervaren krachten. „De ene was al tien jaar in dienst. De andere begeleidster, die de getroffen Stint bestuurde werkt nu vier jaar bij ons.”

Volgens de politie is er geen sprake van een strafbaar feit: „Het betreft hier een ongelukkige samenloop. Een heel stom ongeval, met gelukkig een goede afloop. Alle tien de kinderen zijn geschrokken, maar ongedeerd.”

Koud

De slachtoffertjes hadden het door het koude water wel erg koud, vertelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Door de ambulances zijn ze met materiaal om op te warmen naar hun BSO gebracht.

De scholieren die vakantie hebben, waren volgens directeur Santos met hun Stint op de terugweg naar de BSO, na een dagje plezier in een speeltuin. Onderweg is het dus misgegaan.

De Stint is in beslag genomen, bevestigt de politie. „Dat is protocol. Om toch te kijken of er geen sprake is van een technisch probleem.” Die aanwijzingen zijn er op dit moment niet, aldus de woordvoerder.

Dodelijk ongeluk

Vers in het geheugen ligt nog het dodelijk ongeluk met een Stint, waarbij in 2018 vier kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar om het leven kwamen in Oss. De bestuurster en een ander kind raakten daarbij zwaar gewond. Dát incident vond plaats op de spoorwegovervang bij het station Oss-West.

De Stint, een elektrisch voertuig, werd destijds tijdelijk van de weg afgehaald, maar het mag als vervoermiddel inmiddels weer gebruikt worden.

Ongelukje

Directeur Santos van de BSO in Capelle a/d IJssel die nú betrokken is bij het ongeluk met een dergelijk voertuig, zei zojuist niet te weten hoe het nu verder moet. „We hebben de Stints nodig voor het vervoer van onze kinderen”, zei hij. Feitelijk betreft het volgens hem een incident. „Dit was een ongelukje. Het had met een auto ook kunnen gebeuren.”

Hij wil nu eerst goed praten en overleggen met alle ouders. „En daarna zien we verder hoe we door gaan met onze Stints.” Die wagens zijn al vijf jaar in eigendom van zijn BSO. Na het dodelijke ongeval in Oss hebben de voertuigen in Capelle ook tijdelijk stil gestaan. Vanaf het moment dat de wagens de weg weer op mochten, zijn we er weer mee gaan rijden, aldus Santos. „Dat is tot nu toe altijd goed gegaan.”