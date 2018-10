VVD wil straffen in probleemwijken verdubbelen

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff doet zijn plannen woensdag in de Tweede Kamer uit de doeken in het grote debat over het beleid dat het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. De grootste regeringspartij wil dat wijken waar meer dan de helft van de bewoners van niet-westerse komaf is en die veel werklozen, lager opgeleiden en mensen met een strafblad tellen, worden aangepakt.

Peuters in zulke wijken moeten ook verplicht naar het kinderdagverblijf, waar ze de Nederlandse taal en cultuur moeten leren. Ouders die weigeren, hangt een korting op de kinderbijslag of een uitkering boven het hoofd, als het aan de VVD ligt.

„Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken”, zegt Dijkhoff in het AD. Hij ontwaart „parallelle samenlevingen”, waar „mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.” Deze vrouwen en kinderen wil hij „bevrijden” en „verheffen.” De probleembuurten moeten „verlichtingswijken” worden, „want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”