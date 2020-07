OM eist 20 maanden tegen Roy B. in zaak Orlando Boldewijn

Dat Roy B. twee jaar geleden de Rotterdamse tiener in het water heeft geduwd kan niet worden bewezen, zei Kroon. „De kans is dus aanwezig dat een ernstig misdrijf zoals moord of doodslag onbestraft blijft.” Maar wat Kroon betreft staat wel vast dat Roy B. Orlando in het koude water heeft zien liggen, zelf geen vinger uitstak om hem te helpen en evenmin 112 belde.

„De nalatigheid van Roy B. is laakbaar en moeilijk invoelbaar. Hoe is het mogelijk dat je denkt: ’Zoek het maar uit in dat koude water’.”

Seksafspraak op woonboot

Roy B. had op de avond van Orlando’s dood een seksafspraak met de jongen op zijn woonboot in het viswater De Blauwe Loper. Hij zegt dat hij de jongen om een uur of 23.00 ’s avonds terugbracht naar de oever. Rond 6 minuten over 1 moet Orlando te water zijn geraakt. Dat viel af te leiden uit de plotselinge daling van de batterijtemperatuur van zijn telefoon. Maar of hij er zelf in is gelopen, is geduwd, of gevallen blijft een raadsel.

Roy B. vertelde in de dagen nadat de familie van Orlando hem als vermist opgaf tegen 2 vrienden dat hij de jongen op 15 meter van zijn woonboot in het ijskoude water had zien liggen. Hij deed niks. „Moet hij maar niet zo stom zijn om te gaan zwemmen”, zei hij.

Volgens een deskundige van het Erasmus Medisch Centrum had Orlando een kans gehad om het te overleven als Roy B. onmiddellijk de hulpdiensten had gealarmeerd. „Het moet duidelijk voor hem zijn geweest dat de jongen in doodsnood verkeerde”, zei officier Kroon.

Tijdens de rechtszaak trok Roy B. zijn verklaring in dat hij de jongen had zien spartelen. De politie zou hem onder druk hebben gezet om dat te zeggen. „Totale onzin”, aldus Kroon, die de woorden van medeleven die Roy B. richting de familie uitsprak „goedkoop en ongeloofwaardig noemde.” Na de vermissing van de jongen hield Roy B. zijn mond en bleef de familie in onzekerheid over Orlando’s lot.

Vanmiddag komt de verdediging aan het woord.