Amsterdam: 40.000 lijntjes coke per dag

Dat werd bekend tijdens een eenmalige raadsbijeenkomst in de hoofdstad, georganiseerd door PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki.

Daar werd duidelijk dat de stad zucht onder ondermijnende criminaliteit. Wie goed kijkt, ziet het overal. Of zoals rechercheur Arno van Leeuwen, die als expert werd gehoord, Johan Cruijff citeerde: ’Je gaat het pas zien, als je het door hebt’.

Gewone leven

De onderwereld nestelt zich steeds vaker in het gewone leven van de Amsterdammer. Om criminelen tegen te houden zich te mengen in de bovenwereld wordt door de overheid onder meer gewerkt aan een vergunningplicht.

Eénmalige gemeenteraadsvergadering over de oprukkende criminaliteit in de stad. Ⓒ MOUW, RICHARD

Pieter Tops van de politieacademie vertelde dat de geldstromen uit criminele handelingen niet goed in kaart zijn gebracht. „We weten niet goed genoeg wat er met het geld gebeurt. We hebben globaal het idee dat het teruggaat in de drugs, dat er dure goederen van worden gekocht en dat het geïnvesteerd wordt in de bovenwereld, zoals in vastgoed.”

Steeds jonger

Alle specialisten gaven bij de gemeenteraadsleden aan, dat het vooral zorgelijk is, dat de nieuwe generatie criminelen steeds jonger wordt. Naast de top-600 aanpak, die door het dwingende karakter succesvol kan worden genoemd, is de onderlaag met de top-400 aanpak ook nog wel in zicht, maar de ’talenten’ zitten momenteel onder de radar. Deze groep detecteren zou bijna op de scholen moeten gebeuren.

Van Leeuwen gaf een voorbeeld van hoe ondermijnende criminaliteit kan worden aangepakt. De Javastraat ging ernstig achteruit, omdat er geen vergunde ondernemingen zaten en de overheid geen goed zicht meer had. De politie besloot tot interventies, haalde de slechte ondernemers eruit en met hulp van de gemeente werd er een sterke winkelmanager aangesteld. „Het lijkt soms wel landjepik tussen de goeden en slechten”, noemde hij de ’oorlog’ met criminelen.

Speelautomaten

Ilse Verkerk, hoofd van de gemeentelijke organisatie Amsterdamse Aanpak ondermijning, merkte op dat er wordt gewerkt aan een aanwijzingsbevoegdheid voor de burgemeester om een vergunningplicht op te leggen. „Je komt er als gemeente alleen tussen als je zorgt dat je een positie hebt. Dus bijvoorbeeld als iemand een vergunning moet aanvragen. Dan krijg je informatie. Op dit moment geldt dit voor de horeca en speelautomatenhallen, maar dat kan je uitbreiden naar andere branches of straten.”

Wanneer de raad over dit plan een besluit neemt, is onbekend.