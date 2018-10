Boetes op A28 voor filmen na ongeval

De ’schade’ voor de overtreders: 230 euro exclusief administratiekosten. Automobilisten filmden op de snelweg nadat een vrachtwagen twee betonplaten verloor. Het wegdek raakte beschadigd en daarom werd de A28 deels afgesloten. Sommige automobilisten die langs het ongeval werden geleid, besloten hun telefoon te pakken.

Toename dodelijke ongevallen

Het is niet toegestaan een mobieltje in de hand te houden tijdens het rijden. De laatste twee jaar neemt het aantal dodelijke ongevallen door gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer toe. Daarom startte de overheid vorige week een grote campagne.

Mensen worden in de nieuwe campagne opgeroepen het mobiele toestel te blokkeren zodra ze de auto instappen. De komende tien jaar gaat het ministerie van Infrastructuur de strijd aan om het gebruik van de telefoon tijdens het rijden terug te dringen.