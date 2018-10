LIVE DEBAT: Oppositie blijft vechten tegen afschaffing belasting

Dat zei Asscher vanavond tijdens de algemene politieke beschouwingen, het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar. De gehele oppositie sprak vandaag in dat marathondebat opnieuw schande over het afschaffen van de dividendbelasting. Volgens SP-leider Marijnissen staat de maatregel die het kabinet neemt „symbool voor een politieke elite die niet ten dienste staat van de samenleving maar van een economische elite.”

GroenLinks-voorman Klaver dreigde alle kabinetsplannen te dwarsbomen als het ’cadeautje voor buitenlandse beleggers’ overeind blijft. Hij wees erop dat het kabinet na de Statenverkiezingen van maart waarschijnlijk zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt en afhankelijk zal zijn van steun van de oppositie.

Unilever

De oppositie viel echter niet de coalitiepartijen aan die het meest met de afschaffing van de taks in hun maag zitten. CU en D66 kregen het heikele onderwerp niet direct voor de voeten geworpen tijdens hun bijdrage aan het debat. Waarschijnlijk willen de oppositiepartijen hun munitie bewaren voor de confrontatie met premier Rutte.

Het was niet de VVD, maar vooral het CDA die de omstreden maatregel fel durfde te verdedigen. Buma wees op de waarde van een bedrijf als Unilever, dat z’n hoofdkantoor verplaatst van Londen naar Rotterdam. „Dat investeert elk jaar 1 miljard euro in Nederland, niet omdat het zo’n groot land is, maar omdat het een goed ondernemersklimaat heeft.”

Aalmoes

PVV’er Wilders meent dat gewone Nederlanders er met de kabinetsplannen bekaaid af komen in deze groeiende economie. Het geld gaat volgens hem niet naar de burgers. Wilders stelde in het debat dat die gewone Nederlander er ongeveer een euro per dag bij krijgt tijdens deze kabinetsperiode, terwijl ons land ongeveer tien procent rijker wordt. Dat noemt hij „een aalmoes nadat ze jaren zijn gepakt”. Wilders: „Het Nederland van Mark Rutte is een ziek land.”

Grenzen overschreden

Het ging er tijdens het debat in de Tweede Kamer in de ochtend heftig aan toe. Volgens CDA-leider Sybrand Buma zijn er daarbij ’grenzen overschreden’. „Dit debat wordt op scholen uitgezonden. Dan kun je wel zeggen: wie het meest in beeld is, die wint, maar uiteindelijk verliest iedereen.”

Buma verwees daarbij naar de botsing tussen PVV-leider Wilders en Kuzu van Denk. Die laatste zei deze zomer dat Nederlanders die problemen hebben met de multiculturele samenleving maar op moeten rotten. Wilders, fel: „Ik zou tegen de heer Kuzu willen zeggen: rot zelf lekker op, u hoort hier niet thuis. Dit is niet uw land, dat is Turkije.”

Pechtold op de kast

Wilders kreeg eveneens D66-voorman Pechtold op de kast door te refereren aan diens affaire met een Meppels duoraadslid. Pechtold hapte en betoogde dat hier een grens werd overschreden. Wilders kaatste het verwijt terug door te memoreren dat D66 in het verleden over het privéleven van PVV’ers is begonnen en zelfs pleitte voor een gedragscode voor Kamerleden. „Maar daar horen we u nu niet over hè, meneertje Pechtold.”

Buma protesteerde ook tegen deze ’gemene manier’ waarop Wilders Pechtolds privéleven ter sprake bracht. PvdA-voorman Asscher sloot zich aan bij Buma’s kritiek. „Het begin van dit debat straalde in werkelijkheid niets uit dat er ook respect is voor elkaar.”

Proefballon voor probleemwijk

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff trok tijdens de algemene beschouwingen vuur met zijn voorstel om misdaden gepleegd in probleemwijken dubbel zo hard te bestraffen. Coalitiegenoot D66 kondigde alvast aan er voor te gaan liggen als de liberalen dit echt door willen zetten. Voorman Pechtold noemde het plan zelfs ’idioot’.

De kritiek is dat door het VVD-plan sommige groepen anders worden behandeld dan andere. „Postcode-racisme”, noemde Denk-voorman Kuzu het. CDA en CU zien evenmin iets in het plan. „Klassenjustitie”, luidde het oordeel van de SP. Velen zien in de ’proefballon’ een doorzichtige poging om het niet over die ene omstreden kabinetsmaatregel te hebben: het afschaffen van de dividendbelasting.

Arrogantie

Het debat over dit plan werd bijzonder fel toen Dijkhoff van zich af beet dat de anderen niks doen om de problemen in die wijken op te lossen. „Wat een arrogantie”, zei Jesse Klaver (GroenLinks) daarop. Dijkhoff, ad rem: „U herkent het als geen ander.” Volgens Dijkhoff beschermt hij met zijn plan juist de kwetsbare mensen in die probleemwijken.

PvdA

Opvallend was dat de coalitiepartijen de PvdA met veel respect behandelden in het debat. Zo complimenteerde CU-voorman Segers de partij ook omdat die heeft bijgedragen aan het economisch herstel door deelname aan het vorige kabinet. De huidige coalitie kan de sociaaldemocraten nog wel eens nodig hebben als de coalitiemeerderheid in de Eerste Kamer verdwijnt.

Lerarensalarissen

De coalitie hechtte weinig aan de woorden van Marijnissen die in haar bijdrage beweerde dat de publieke sector ’in de fik ’ staat en dat er meer geld bij moet, bijvoorbeeld bij de lerarensalarissen. „Het kabinet investeert meer in het onderwijs dan de SP wilde in haar verkiezingsprogramma”, zei CU-voorman Segers. „Dan kun je toch niet zeggen: ’het staat in de fik’?”

Ook D66’er Pechtold viel bijna van zijn stoel. Hij hield Marijnissen voor dat dankzij dit kabinet de lerarensalarissen met 8 procent omhoog gaan, veel meer dan de SP in verkiezingstijd zei dat nodig was. De SP’er gaf toe dat dit niet zo in haar verkiezingsprogramma stond, maar stelde dat de plannen bijgesteld moeten worden nu blijkt dat er een groot tekort is aan leraren.

Baudet

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) vond dat het grote debat weinig nut had. Hij noemde het ’moreel vliegen afvangen in de hoop het achtuurjournaal te halen’. „Waarom?! De coalitie luistert toch niet.”

Positiever

Waar Wilders ons land ’een ziek land’ noemde, was VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff juist veel positiever over de staat van het land. Ook vergeleken met andere landen doen we het immers buitengewoon goed. „Ik ken geen tijd en ik ken geen land waarin ik liever zou willen wonen dan het huidige Nederland.”

Debatmarathon

Het debat duurde vrijwel de hele dag en was even na tien uur ’s avonds afgelopen. Normaal reageert de minister-president een dag later, maar vanwege een Europese top komt Mark Rutte nu pas vrijdag aan het woord.

De parlementaire redactie van De Telegraaf doet de hele dag verslag van de algemene politieke beschouwingen op Telegraaf.nl.