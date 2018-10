Stadsbestuur pakt Amsterdammer in portemonnee

Een eenpersoonshuishouden betaalt in 2019 daardoor 267 euro aan afvalstoffenheffing en 131 aan rioolheffing, blijkt uit de begroting van 2019 die gepresenteerd werd door wethouder van Financiën Udo Kock (D66) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). De verhoging van de lasten is volgens het stadsbestuur nodig omdat de gemeente minder geld krijgt vanuit het Rijk en vanwege de ’ambities’ van het stadsbestuur. Volgend jaar betekent dat 37 miljoen euro minder aan inkomsten en dat loopt op tot 110 miljoen minder per jaar vanaf 2022.

Volgens Kock en Groot Wassink is het ’een goed principe’ dat de afvalstoffenheffing kostendekkend wordt gemaakt. Kock:„We kijken ook een beetje naar andere steden. Amsterdam had de laagste ozb-tarieven van Nederland. We gaan nu iets omhoog. Bij de afvalstoffenheffing zaten we ook aan de lage kant, maar nu gaan we naar het gemiddelde.” Minimahuishoudens kunnen hiervoor wel een kwijtschelding krijgen. Ook bedrijven gaan meer betalen: het tarief voor reinigingsrecht stijgt met 14,7 procent.

’Beetje vervelend’

„Ik snap dat het altijd een beetje vervelend is als mensen iets meer moeten betalen, maar je moet het wel in perspectief zien”, aldus Kock. Hij zegt dat vooral bezoekers van Amsterdam de komende tijd gaan merken dat de lasten stijgen. Zo wordt de toeristenbelasting naar 7 procent verhoogd. Ook het parkeren voor bezoekers in de stad wordt duurder. Volgens GroenLinks-wethouder Groot Wassink wordt momenteel druk gekeken waar de eerste duizend parkeerplekken (vooral in het centrum) kunnen worden weggehaald. Omdat daar niet meer geparkeerd kan worden, zal dat een derving van de parkeerinkomsten betekenen.

Amsterdam geeft komend jaar 6 miljoen euro uit aan de 24-uursopvang van ’ongedocumenteerden’, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. Wethouder Rutger Groot Wassink geeft aan te hopen op 1 januari een locatie voor een (deel van) de groep gevonden te hebben. In 2019 gaat volgens de wethouders 18 miljoen euro naar armoedebeleid, 7 miljoen naar volwasseneneducatie en inburgering en 15 miljoen naar de Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Investering

Er wordt in 2019 negen miljoen euro extra geïnvesteerd in reiniging en handhaving, zowel op straat als op het water, waarvan 2,9 miljoen al is ingevuld. Ook voor het aanleggen van grote projecten zoals Haven-Stad, de brug over het IJ en metrostation Sixhaven in Noord wordt 3,6 miljoen extra uitgetrokken.

De solvabiliteit daalt verder van 54% naar 51%. Amsterdam heeft een schuldquote van 114%. Afgelopen jaren is gewerkt om de schuld te gaan verlichten, maar daarvoor is de komende jaren minder aandacht, blijkt uit de plannen. Wel worden leningen die de stad uitgaf verder gereduceerd. „Maatschappelijk gaan we niet verkopen, hebben we afgesproken. Vastgoed dat totaal overbodig is, natuurlijk wel.”

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg die in de oppositie zit, is niet echt enthousiast over de plannen. „Ik ben blij met de inzet van deze coalitie voor evenementen en gebiedsontwikkeling, maar Amsterdam verdient veel beter zonder forse lastenverhogingen.” Zijn fractiegenoot Rik Torn vindt de lastenverhogingen ’een verkeerde keuze’. Torn: „De VVD stelt andere prioriteiten en wil de gemeente laten snijden in eigen vlees in plaats van de kosten afwentelen op de Amsterdamse bevolking.”

