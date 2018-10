Brief 3 ’Alleen belang dader lijkt te tellen’

De rechtbank in Amsterdam heeft een 38-jarige Afghaanse asielzoeker die in 2016 een licht verstandelijk beperkt meisje van 18 verkrachtte, veroordeeld tot een mildere straf om te voorkomen dat hij zijn verblijfsvergunning kwijtraakt.

Dit toont weer eens pijnlijk aan hoe de onafhankelijke rechtspraak in Nederland eraan toe is. Waar kun je nog vertrouwen in hebben? Als je gehandicapte kind verkracht wordt, lijkt het erop dat in de rechtszaak alleen het belang van de dader telt.

Als er straks mensen zijn die het recht in eigen hand nemen, schreeuwt diezelfde rechter moord en brand, want dat kan niet in een rechtsstaat. Dit soort rechtspraak is ziek en stuurt onze samenleving alleen maar verder de verkeerde kant op.

R. van Rookhuizen

Stem op deze brief