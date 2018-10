OM laat misbruikslachtoffers in de kou staan

Onze rechtbankverslaggeefster is aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live tweets onderaan dit bericht.

Het gevolg is dat het slachtoffer twee keer een traumatiserende strafzaak moet bijwonen: een in Nederland waar de verdachte wordt vervolgd voor kindermisbruik, en een in België dat hem wil vervolgen voor het maken en verspreiden van de beelden van datzelfde misbruik.

Zeker tien jongens misbruikt

Dat zegt advocaat Richard Korver, die vanmiddag door middel van een kort geding in Den Haag probeert het OM te dwingen van gedachten te veranderen. De 26-jarige verdachte Lars de R. uit Krommenie wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker tien jongens van tussen de vier en acht jaar oud. De meeste slachtoffers komen uit Nederland, maar er zijn er ook uit India en Kroatië.

Het onderzoek naar het vermeende misbruik begon in België na een anonieme tip. Dat leidde naar de Nederlandse verdachte. Volgens het OM misbruikte Lars de R. de jongens niet alleen, maar hij filmde het ook, en verspreidde de beelden.

België

In de zaak van een van de slachtoffers is volgens Korver nu besloten dat Lars de R. in Nederland alleen wordt vervolgd voor kindermisbruik, en niet meer voor het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat wordt overgelaten aan de Belgische autoriteiten.

Korver noemt de beslissing om de zaak uit elkaar te trekken onbegrijpelijk. „De Nederlandse rechter zal door deze beslissing tot een ander – lager – oordeel komen, dan wanneer hij alle strafbare feiten zou kunnen beoordelen. En het slachtoffer wordt gedwongen om twee keer een traumatische rechtsgang mee te maken om zijn recht te halen. Terwijl de feiten zijn gepleegd door een Nederlandse dader, op Nederlands grondgebied en jegens een Nederlands slachtoffer.”

Ook advocaat Sébas Diekstra, die een ander slachtoffer bijstaat, vindt de beslissing van het OM „niet te rechtvaardigen”,. Hij verwijt het OM geen enkele rekening te hebben gehouden met de belangen van de slachtoffers. „Zij zijn er in elk geval niet over gehoord. Juist bij zulke jonge en kwetsbare slachtoffers is het de voornaamste plicht van het OM om na te gaan wat hun wensen zijn.”

Bezwaar

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor donderdag 27 september, bij de rechtbank in Alkmaar. Mocht het in kort geding niet lukken om het OM zover te krijgen dat Lars de R. voor alle feiten wordt vervolgd, dan wil Korver wil dat de zaak wordt aangehouden, tot het gerechtshof in Amsterdam een beslissing heeft genomen in een zogenoemde artikel 12-procedure. Dat is een procedure waarmee bezwaar kan worden aangetekend tegen een beslissing van het OM om niet te vervolgen.