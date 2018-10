President Zuid-Korea gaat naar Trump

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in spreekt dinsdag zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Washington. Ⓒ EPA

SEOUL - De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in spreekt dinsdag zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Washington. Moon is in Noord-Korea voor een driedaagse top met de dictator van dat land, Kim Jong-un. De top eindigt vrijdag. Moon gaat dan zondag naar New York meldde persbureau Yonhap.