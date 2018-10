Coalitie kritisch over VVD-plan probleemwijk

„Het lijkt me toch een beetje ingewikkeld als je een moord in de ene wijk zwaarder gaat bestraffen dan in de andere”, zegt CDA-leider Sybrand Buma voorafgaand aan de algemene politieke beschouwingen, woensdag in de Tweede Kamer.

Partijleider Alexander Pechtold van D66 kondigt alvast aan ’dwars voor het plan’ van de VVD te gaan liggen. „Het is idioot dat een locatie bepalend is voor een straf. Je wilt toch niet dat een criminele afrekening in de ene wijk zwaarder wordt bestraft dan in de andere?” CU-leider Gert-Jan Segers ziet evenmin iets in het plan om van staatswege zwakkeren te gaan verheffen. „Ik zou er bijna liberaal van worden. Mensen dwingen tot vrijheid - daar word ik een beetje huiverig van.’’

Vanuit de oppositie is Thierry Baudet van Forum voor Democratie eveneens kritisch. „Dit plan is totaal belachelijk. Denk je nou echt dat een rechter eerst vraagt: waar hangt u zoal rond? En dat hij dan eerst op de kaart kijkt en vervolgens de straf verdubbelt? Dat kan helemaal niet.” Natuurlijk laat een rechter persoonlijke omstandigheden van een verdachte meewegen bij de strafmaat, zegt Baudet. Maar geografie speelt daar geen rol in. Volgens de FvD-leider laat juist de VVD met een ruim immigratiebeleid probleemwijken ontstaan.

’Zwaardere straf probleemwijken is bescherming’

Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is zijn plan om misdrijven in probleemwijken dubbel zo hard te bestraffen juist bedoeld om de mensen in die wijken te beschermen. „Je voorkomt ermee dat zo’n wijk verder verzuurt.” Hij wil naar eigen zeggen juist taalachterstanden wegwerken en emancipatie stimuleren. Het gaat om wijken waar meer dan de helft van de bewoners van niet-westerse komaf is en die veel werklozen, lager opgeleiden en mensen met een strafblad tellen. „Daar moet je zorgen dat de vrije Nederlandse waarden beschermd worden”, vindt Dijkhoff.

Bekijk ook: VVD wil straffen in probleemwijken verdubbelen

Peuters in zulke wijken moeten ook verplicht naar het kinderdagverblijf, waar ze de Nederlandse taal en cultuur moeten leren. Ouders die weigeren, hangt een korting op de kinderbijslag of een uitkering boven het hoofd, zo stelt Dijkhoff woensdag voor tijdens de algemene beschouwingen.

De kritiek van de coalitiepartners doet Dijkhoff naar eigen zeggen weinig „Dat ik lid ben van de coalitie betekent niet dat ik ophoud met denken.”

GroenLinks en de SP merken op dat het ’proefbalonnetje’ van Dijkhof is bedoeld om de aandacht van een pijnlijke maatregel af te leiden: de afschaffing van de dividendbelasting. De gretigheid waarmee de coalitiepartners er tegenin gaan, lijkt die lezing te onderschrijven.

Meer lezen? Download (gratis) onze app!