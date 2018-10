Vrouw in caravan waait van klif

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

CLIFDEN - Een hevige storm heeft aan de Ierse westkust een caravan met een vrouw erin van een klif geblazen. Daarbij is de vrouw die in de vijftig was, om het leven gekomen. De 'Gardaí' (politie) berichtte dat het lichaam na een lange zoektocht niet ver van het dorp Claddaghduff op een strand is gevonden. De caravan was moeilijk bereikbaar voor hulpverleners ondanks dat het gevaarte niet in zee terechtgekomen was.