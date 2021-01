LIVE | Twee topmannen plots weg bij Chinese vaccinfabrikant

Deze week zijn binnen 24 uur twee topmannen van het Chinese vaccinbedrijf Sinopharm, dat ook Europa heeft bereikt, opgestapt. Amerikaanse media schrijven vrijdag over de ’opvallende’ keuzes.

Dinsdag stapte de voorzitter op, Li Zhiming. Hij voert persoonlijke redenen op. Ook een andere directeur, Li Hui, nam die dag uit eigen initiatief afscheid. Een van de meest prominente topmannen van de Chinese Communistische Partij is nu de nieuwe voorzitter.

China heeft inmiddels 1 miljoen mensen ingeënt met het vaccin van Sinopharm en ook andere landen zetten er hun geld op in. Het werd onder meer in de Verenigde Arabische Emiraten en Argentinië getest. Marokko heeft recent een lading aangekocht. En donderdag nog maakte de regering van Hongarije bekend dat het ’een deal’ heeft gesloten met Sinopharm omdat het de Europese vaccinatieplannen te traag vindt. Dat zou het eerste land in Europa worden met het Chinese vaccin.

Volgens China-kritische media in de VS doet de wisseling van de wacht in het bedrijf weinig goed met het vertrouwen in het vaccin.

