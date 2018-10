’Enkelbandknipper hele rit laten uitzitten’

Hoe vaak moet het nog misgaan met een gedetineerde die met een enkelband om, even mag ’proeven’ hoe de samenleving ook al weer werkt.

Als een gedetineerde de fout in gaat en zijn enkelbad doorknipt moet hij als straf gewoon zijn hele strafijd uitzitten. Dan weten ze meteen hoe het in de ’echte’ wereld werkt.

Laat dat een goede les zijn voor de volgende die dit van plan is. Het is te gek voor woorden dat deze mensen ervandoor gaan en de naaste familie van een slachtoffer heel vaak niet of pas heel laat hierover geïnformeerd worden.

En hoe vaak moet dit nog gebeuren voordat de verantwoordelijken wakker worden.

Jose Huberts