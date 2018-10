Uitlevering aan Britten kan doorgaan

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak rond een man die in 2016 in Ierland werd opgepakt op verzoek van de Britten. Die willen hem vervolgen voor moord, verkrachting en brandstichting.

De man verzette zich tegen de uitlevering vanwege vragen over de brexit. De Ierse rechter legde de kwestie vervolgens voor aan het EU-hof in Luxemburg. Dat oordeelt dat de aangekondigde brexit geen reden is om de uitlevering te weigeren zolang de Britten nog EU-lid zijn.

Wel moet de Ierse rechter onderzoeken of er redenen zijn om aan te nemen dat de verdachte na de Britse uittreding het gevaar loopt dat zijn grondrechten niet worden gerespecteerd. Het hof denkt dat die zullen worden nageleefd.

De Britse exit is voorzien op 29 maart. De Europese regels blijven echter van kracht in een transitieperiode tot eind tot 2020 als daar een definitief akkoord over komt.