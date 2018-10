’VAR nodig bij miljoenenbal’

De UEFA heeft besloten dat er dit seizoen in het miljoenenbal van de Champions League nog geen VAR (Video Assistent Referee) aanwezig is. Toch waren er dinsdag weer arbitrale dwalingen waarbij de videoscheidsrechter hulp had kunnen bieden.

Bij Barcelona tegen PSV bijvoorbeeld ging aan de prachtige krul van Messi géén overtreding van Viergever vooraf en dus had er ook geen geel getrokken hoeven worden.

En bij Schalke ’04 tegen Porto gaf de scheids een pingel voor Porto, maar dat was duidelijk een schwalbe!

Overigens won Liverpool de topper tegen PSG op Anfield Road verdiend met 3-2. Opvallend was dat er twee Duitse trainers op de bank zaten die elkaar goed kennen van Mainz en Dortmund.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela