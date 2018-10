Betonproblemen bij meer kernreactoren België

Ⓒ EPA

BRUSSEL - Bij inspecties in de twee Belgische kerncentrales zijn meer betonproblemen vastgesteld. Eerder werd al duidelijk dat het beton in bunkers met noodsystemen in twee reactoren van de centrales in Doel en Tihange „degradeert.” Nu is gebleken dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet.