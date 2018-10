’Niet zeuren over toiletten’

Groot plasalarm op treinstations: ’Het is vaak billenknijpen’. Alle treinen en stations in Nederland moeten worden uitgerust met een toilet. Dat geldt ook voor sprinters in de regio en kleine haltes.

Een toilet in de trein oke? Maar in een sprinter? Nederlanders zijn echte zeikerds. In een bus zit toch ook geen toilet! Niet zeuren dus en de NS niet op kosten jagen.

Sytze Adema, Zoutelande