’Zaak-Nicky ligt gevoelig bij zedenslachtoffers’

Als ik lees dat de advocaat van Jos B. het ongepast vindt dat hij niet eerder zijn zegje kon doen en de familie wel, en dat hij ervan overtuigd is dat het OM nooit tot een bewezenverklaring zal komen, ben ik aangedaan.

Ik heb in mijn jeugd tot mijn elfde te maken gehad met seksueel misbruik. Tot een veroordeling van de dader is het nooit gekomen. Ik heb het trauma weggestopt door hard te werken en te vluchten in de leuke dingen uit het leven, maar vorig jaar ging het goed mis. Ik vond een goede psycholoog, heb diep moeten gaan, maar kom er nu langzaam uit.

Justitie vroeg ik om de stukken, mijn verhoor, mijn dossier om de gaten in mijn geheugen op te vullen.

Helaas is er na meer dan 35 jaar niets meer te vinden. Dat voelde niet fijn, bijna alsof het niet gebeurd was.

Ik vraag me af of deze advocaat beseft dat misbruikzaken een enorm impact hebben. Dat slachtoffers geen team van advocaten, psychologen, maatschappelijke ondersteuners etc. hebben klaarstaan zoals daders dat vaak wel hebben. Ik zou het fijn vinden als advocaat Roethof in deze zaak beter op zijn woorden let, vooral voor de familie van Nicky en de vele andere slachtoffers van zedendelicten.

A.B. (op verzoek geen

volledige naam)