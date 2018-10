Man krijgt 7 jaar voor wurgen bejaarde in slaap

Stoornissen

In 2003 had hij zijn vrouw ook al eens geprobeerd te doden en is hij daarvoor veroordeeld. Uit onderzoeken blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis, depressies en beginnende dementie.

Tegen de man was een celstraf van acht jaar geëist. De uitspraak valt een jaar lager uit omdat volgens de rechtbank in de eis onvoldoende rekening is gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man.