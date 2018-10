Man dreigt met schietpartij na potje Fortnite

Dat melden lokale media. De autoriteiten namen de zaak hoog op en sloegen de man thuis in de boeien. Ook waren extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de school van de jongen in New York.

De lokale politiechef stelde dat de verdachte een „nieuwe definitie geeft aan de uitdrukking slechte verliezer” door een kind met de dood te bedreigen.

De advocaat van de verdachte stelde dat zijn cliënt vanwege een vechtscheiding veel last heeft van stress. Fortnite is een competitief computerspel dat ook populair is onder Nederlandse jongeren.