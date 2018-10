Centrale bank Liberia is vele miljoenen contant geld kwijt

De autoriteiten zeggen dat sinds vorig jaar meerdere ladingen bankbiljetten zijn verdwenen. Die waren in het buitenland gedrukt en zijn ingevoerd via Liberiaanse havens. Het verdwenen bedrag staat gelijk aan ongeveer 5 procent van het bruto binnenlands product van het West-Afrikaanse land.

Onderzoekers proberen onder meer te achterhalen hoeveel geld is besteld in het buitenland, waar het is gedrukt en waar het nu is. De bestellingen vonden plaats toen Sirleaf nog aan de macht was. Zij heeft inmiddels plaatsgemaakt voor George Weah.