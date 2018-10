EU-commissie wil betere verbindingen met Azië

Het idee is om Europese (transport)netwerken door te trekken naar Aziatische landen. De daarvoor benodigde investeringen moeten wel worden binnengehaald op een open en transparante manier, duurzaam, met een gelijk speelveld en respect voor de regels.

„Onze wereld is afhankelijk van een soepele en veilige stroom van goederen, diensten en mensen”, aldus het dagelijkse EU-bestuur. De jaarlijkse investeringen in infrastructuur in Azië bedragen naar schatting 1,3 biljoen euro. Dat biedt veel kansen voor Europese bedrijven, maar dan moeten er wel „robuuste juridische” waarborgen zijn.

Zijderoute

De plannen kunnen worden gezien als een antwoord op het Chinese Belt & Road-initiatief uit 2013, bedoeld om de handelsroutes van de vroegere zijderoute nieuw leven in te blazen. Niet alle landen hebben daar positieve ervaringen mee, omdat Peking bepaalde voorwaarden verbindt aan projectinvesteringen.

De commissie wil overigens wel nauw samenwerken met de Chinezen, „ondanks de verschillen in benadering en uitvoering.” Betere verbindingen zijn niet mogelijk als de systemen en netwerken niet op elkaar aansluiten, wordt daarbij opgemerkt. De commissie gaat intensiever samenwerken met internationale organisaties om mondiale regels en standaarden op te stellen én te handhaven.

EU-buitenlandchef Mogherini hoopt dat de lidstaten snel groen licht geven voor de strategie, nog voor een EU-Azië top die over een maand in Brussel wordt gehouden.