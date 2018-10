Vermist meisje mogelijk verborgen gehouden

Ondanks diverse tips die bij de politie binnenkwamen, is Rodechelies nog steeds niet terecht.

Het meisje werd in de ochtend van 13 september voor het laatst gezien bij de flat Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De politie wijst erop dat het verborgen houden van een minderjarige een misdrijf is en dus strafbaar.