Fans acteur omzeilen beveiliging luchthaven

Dat meldt de krant Bangkok Post. Een van de vrouwen deed op sociale media verslag van de infiltratie van Internationale Luchthaven Suvarnabhumi. Ze vertelde hulp te hebben gekregen van medewerkers van het vliegveld. Ook had de fan zich verkleed om te kunnen doorgaan voor een personeelslid.

Aangifte

De exploitant van de luchthaven is niet te spreken over de actie en heeft aangifte gedaan. De vrouwen riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar of een boete. Ook wordt onderzoek gedaan naar drie 'behulpzame' medewerkers van de douane en het vliegveld. Zij zouden onder meer hun beveiligingspassen hebben uitgeleend.