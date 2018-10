Levende lintworm aangetroffen in hersenen man

De 26-jarige man uit China kreeg uit het niets last van epileptische aanvallen. Aan de hand van een bloedtest, voerden doktoren en hersenscan uit. Dokter Wang Chunliang laat aan de South China Morning Post weten dat de 10 centimeter lange worm nog leefde toen hij uit de hersenen van de man werd getrokken.

Ⓒ Screendump Video

De operatie vond afgelopen maandag plaats.

Rauw vlees

Volgens hersenspecialist Guo Hui komt het vaker voor dat wormen zich in het lichaam van mensen nestelen, op het moment dat er regelmatig rauwe vlees of vis wordt genuttigd.

Als de worm of het eitje word opgegeten, kunnen deze uiteindelijk via het bloed ook in de hersenen terecht komen.

