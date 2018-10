Uitslag Stelling: Actief wildbeheer vereist

Bijna 90 procent vindt het goed dat er maatregelen worden genomen om het aantal grote grazers in het gebied terug te brengen, hoewel er ook veel kritiek is op ’dit volkomen uit de hand gelopen experiment’. Een respondent zegt: „Oostvaardersplassen is vanaf het begin een groot fiasco. Het had nooit zo mogen gebeuren. Maar het reduceren van de bestanden is goed voor het welzijn van de overige grote grazers”.

Een op de drie respondenten vindt afschieten echter niet de goede manier. Verplaats de dieren naar andere gebieden of voed ze bij, zeggen de tegenstanders. „En steriliseer ze om overpopulatie tegen te gaan. Er is altijd een oplossing te vinden als je van dieren houdt.”

Volgens de provincie Flevoland is verplaatsing van de herten geen optie omdat dat te veel stress oplevert. Dat gaat er bij de tegenstanders niet in. „Stress? Ammehoela! Doodschieten kost minder en daarom zal het ook gebeuren. Wat vreselijk voor die dieren!” Een ander vraagt zich af: „Hoe zijn ze daar gekomen dan?”

Maar veel anderen beamen dat herten en reeën zeer stressgevoelig zijn en dat verplaatsing voor de dieren een stressvolle dood zou betekenen.

De meesten vinden afschieten de meest humane manier om de populatie herten te verkleinen. „Herten zijn beter af dan menige koe, kip of varken”, vindt iemand. „Altijd in vrijheid geleefd en in één schot dood. Geen te kleine hokken zonder daglicht en stress van vervoer naar abattoir. Maar beter was geweest dit probleem te voorkomen”, moet ook deze respondent erkennen.

Sommigen pleiten er voor om, nu de wolf in opmars is in Nederland, een paar exemplaren uit te zetten in het gebied ’zodat het evenwicht kan worden hersteld en er geen jagers meer nodig zijn om herten af te schieten’.

Een ander stelt voor het gebied te laten begrazen ’zoals de uiterwaarden’. „Er komt dan een natuurlijk en goed stuk vlees voor op tafel en we hoeven geen organisatie met een enorme overhead als Staatsbosbeheer in stand te houden. Kleine boeren kunnen hier dan de kost verdienen.”

De Stichting Welzijn Grote Grazers is woedend over het besluit om de herten af te schieten en heeft acties aangekondigd. De meeste respondenten kunnen hier weinig sympathie voor opbrengen. „Vals sentiment”, zegt er een. „Ze hebben geen flauw idee waar ze het over hebben en gedragen zich alsof dieren mensen zijn.”

De Dierenbescherming, ook niet blij dat gekozen is voor afschot, roept actievoerders op de dieren de komende winter niet bij de voeren. Sterven hoort bij de natuur, stelt de organisatie. De meesten zijn het hier mee eens maar velen voeren aan dat de omstandigheden in de Oostvaardersplassen niet als een natuurlijk proces beschouwd kunnen worden. „Het is een afgesloten park en geen vrije natuur.”

Menigeen is het erover eens dat veel eerder ingegrepen had moeten worden. „Het had nooit zover mogen komen, maar we moeten leven met de realiteit en dan is afschieten de beste oplossing. Zolang er ook maar goed wordt nagedacht over de toekomst.”