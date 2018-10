Peuter (2) schiet zichzelf dood met rondslingerend pistool

Hulpdiensten kwamen in groten getale af op het vreselijk ongeluk, maar zij konden niets meer doen om het jongetje te redden. Zo meldt de Daily Mail.

De naam van het jongetje is nog niet vrijgegeven. Ook is het nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het rondslingerende pistool en welke mensen er aanwezig waren in de woning op het moment dat het jongetje zichzelf neerschoot. De politie is een onderzoek gestart.

Buurtbewoners zijn erg geschrokken. „Ik heb een zoontje van vijf. Ik kan me niet voorstellen hoe vreselijk die is voor de ouders”, aldus een aangeslagen buurvrouw.

Incidenten

De peuter is het derde kindje uit de Amerikaanse staat Louisiana dat dit jaar om het leven is gekomen door een incident van onbemande wapens. In totaal zijn het 141 kinderen, die in het jaar 2018 dood zijn gegaan aan de gevolgen van rondslingerende wapens in hun nabije omgeving.