Ouders krijgen straks 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, maar werkgevers en werknemers kunnen daar ook afspraken over maken in het bedrijf of in de sector.

Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Met de nieuwe regeling kunnen ouders van het UWV een uitkering krijgen van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximaal dagloon.