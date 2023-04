Premium Het beste van De Telegraaf

Dode Zee is stervende: zinkgaten zorgen voor levensgevaarlijke situaties

Met een krantje in de Dode Zee dobberen? Leuk voor het fotoalbum, maar het is bijna niet meer mogelijk. Veel stranden zijn gesloten vanwege levensgevaarlijke zinkgaten. De Dode Zee is stervende, en daardoor ook haar omgeving.