Journalist overleden na val Hambacher bos

Milieuactivisten in een van de zelfgemaakte boomhutten in het Hambacher bos. Ⓒ REUTERS

KERPEN - Een journalist is overleden nadat hij ten val was gekomen in het Duitse 'bruinkoolbos' bij Hambach. Het slachtoffer zakte door een hangbrug tussen twee boomhutten, zegt een politiewoordvoerder. Die bevond zich op ongeveer 15 meter hoogte.