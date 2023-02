Studente (22) overleden na val uit kermisattractie: „Ze zag dat ze het niet zou halen”

De studente was samen met haar vriend naar de jaarlijkse ’Cristal Parc’-kermis getrokken, waar ze op de ’Maxximum’-attractie stapten: een 50 meter lange slinger met een gondel aan het einde die 360 graden draait, aan een snelheid van zo’n 80 kilometer per uur. De vrouw zat echter niet goed vast, en werd uit de gondel geslingerd. Ze viel vervolgens enkele tientallen meters naar beneden, en viel op de ingang van de attractie. Er werden ter plaatse nog pogingen ondernomen om haar te reanimeren, maar zonder succes.

De moeder van de jonge vrouw was snel ter plaatse. „Toen ik overal linten en dekzeilen zag, snapte ik dat het ernstiger was dan ik eerst dacht. En toen vertelden de dokters me dat het voorbij was. Wat het nog moeilijker maakt, is dat ik weet dat ze zag dat ze niet goed vast zat. Ze schreeuwde de longen uit haar lijf, maar niemand hoorde haar. Ze zag dat ze het niet zou halen.”

Het Franse gerecht is een onderzoek gestart. De eerste elementen van het onderzoek zouden wijzen op nalatigheid: zo zou de rolbeugel die de passagiers moest vasthouden, niet goed vastgezeten hebben. De medewerker die daarvoor verantwoordelijk was, sloeg meteen na het ongeval op de vlucht. Hij werkte zonder contract, en wordt nog gezocht door de politie.

De manager van de attractie raakte zelf ook lichtgewond bij het ongeval. Hij werd op 8 februari gearresteerd, en werd inmiddels aangeklaagd wegens doodslag en betrokkenheid bij zwart werk.