Frankrijk viert 14 juli met Trump als eregast

De reden voor het bezoek van Trump is de herdenking van de Amerikaanse inzet in de Eerste Wereldoorlog precies 100 jaar geleden. De Amerikanen vochten toen samen met Frankrijk tegen Duitsland. Aan de parade namen meer dan 3700 militairen en ruim tweehonderd voertuigen deel. Ook Amerikaanse militairen marcheerden mee, vijf van hen in uniformen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.

Trump was donderdag al in Frankrijk aangekomen. Tijdens een bijeenkomst in het Élysée-paleis zochten beide presidenten toenadering tot elkaar en zetten hun verschillen van inzicht over het klimaatbeleid even opzij. Trump en Macron bereikten overeenstemming over een gemeenschappelijke aanpak van een routekaart voor de toekomst van Syrië na de burgeroorlog en in de strijd tegen terreur.

Voor de ceremonie op de Champs-Élysées waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De politie had 3500 manschappen ingezet tijdens de parade. Bezoekers moesten hun tassen laten zien en werden gedeeltelijk gefouilleerd. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zei tegen de zender BFMTV dat ook twee drones waren ingezet.

Voor Frankrijk had de viering van 14 juli dit jaar ook een pijnlijke kant, omdat het een jaar geleden is dat de stad Nice het toneel werd van een van de dodelijkste islamistische terreuraanslagen van de afgelopen jaren. Na de parade reist president Macron naar de mediterrane stad, waar hij een herdenking zal bijwonen van de 86 mensen die werden gedood. Een Tunesische man reed daar met een vrachtwagen op de boulevard op een menigte in.