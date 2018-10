Aardbeienterreur Australië: al meer dan 100 meldingen

Verschillende mensen kwamen met de schrik vrij toen ze een speld tussen de aardbeien vonden. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De Australische politie heeft een 12-jarige opgepakt voor de aardbeienterreur die het land in de greep houdt. Vermoedelijk meerdere onverlaten stoppen naalden in het fruit. Er zijn al meer dan honderd gevallen bekend, verspreid over meerdere plaatsen.